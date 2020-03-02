На госгранице Азербайджана создадут пункты продбезопасности

Делегация под руководством заместителя председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Руфата Рустамзаде совершила визит в Литву и Латвию.

Как сообщили Report в АПБА, в рамках визита зампредседателя Агентства встретился с руководителями продовольственной и ветеринарной служб Литвы и Латвии.

На встречах присутствовали представители посольств Азербайджана в этих странах.

Зампредседателя АПБА Р.Рустамзаде на встречах сообщил о направлениях деятельности Агентства, мероприятиях, проведенных в стране в последнее время в сфере продбезопасности, отметил, что до конца года в Азербайджане рядом с пограничными пропускными пунктами будут созданы пункты продовольственной безопасности, в которых АПБА применит международный опыт по этой сфере.

На встречах состоялся широкий обмен мнениями относительно опыта создания пунктов продбезопасности, обсуждены перспективы сотрудничества в этой сфере.

В рамках визита члены делегации побывали в литовских пунктах пропуска, расположенных в аэропорту Вильнюса, "Мядининкай" - на участке автодороги, граничащей с Беларусью , "Кена" - на участке железнодорожного пути, граничащего с Беларусью, а также в латвийском пункте пропуска "Патарниеки" - на участке автодороги, граничащей с Беларусью, и на КПП "Терехово" - на участке границы с Россией, на месте изучили опыт обеих стран в данной сфере.