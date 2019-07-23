На олимпийском фестивале "Баку 2019" турецкая баскетболистка травмировала колено

Обнародовано количество обращений спортсменов за помощью к бригадам скорой медицинской помощи, которые дежурили в местах проведения Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019".
Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, 22 июля к врачам скорой медицинской помощи обратились 6 спортсменов.
Пятерым обратившимся спортсменам была оказана помощь на месте.
18-летняя турецкая баскетболистка получила травму левого коленного сустава, бригада скорой помощи доставила спортсменку в Клинический медицинский центр.
После оказания медицинской помощи ее отпустили.
Səid QəribАвтор новости