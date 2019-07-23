На олимпийском фестивале "Баку 2019" турецкая баскетболистка травмировала колено

На фестивале "Баку 2019" турецкая баскетболистка травмировала колено

23 июля, 2019 10:38

https://report.az/storage/news/d750a15b20c239cf861d5d7164bfb96f/c5cc06fb-ae80-4a8c-821d-8a922dd5f415_292.jpg Обнародовано количество обращений спортсменов за помощью к бригадам скорой медицинской помощи, которые дежурили в местах проведения Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019". Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, 22 июля к врачам скорой медицинской помощи обратились 6 спортсменов. Пятерым обратившимся спортсменам была оказана помощь на месте. 18-летняя турецкая баскетболистка получила травму левого коленного сустава, бригада скорой помощи доставила спортсменку в Клинический медицинский центр. После оказания медицинской помощи ее отпустили.

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