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На олимпийском фестивале "Баку 2019" турецкая баскетболистка травмировала колено

На фестивале "Баку 2019" турецкая баскетболистка травмировала колено

Обнародовано количество обращений спортсменов за помощью к бригадам скорой медицинской помощи, которые дежурили в местах проведения Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019".

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, 22 июля к врачам скорой медицинской помощи обратились 6 спортсменов.

Пятерым обратившимся спортсменам была оказана помощь на месте.

18-летняя турецкая баскетболистка получила травму левого коленного сустава, бригада скорой помощи доставила спортсменку в Клинический медицинский центр.

После оказания медицинской помощи ее отпустили.

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