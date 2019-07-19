Минздрав: На фестивале Баку-2019 будут дежурить свыше 40 бригад скорой помощи

На период проведения Летнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Баку в определенных местах будет дежурить 41 бригада скорой помощи.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения Азербайджана, в связи с этим министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал соответствующий приказ.

Врачи будут дежурить в зонах проведения фестиваля вплоть до окончания спортивного мероприятия - до 29 июля.

Кроме того, на это мероприятие было отведено 270 медицинских работников системы здравоохранения.