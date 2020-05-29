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На этой неделе в Азербайджане коронавирусом заразились 867 человек

На этой неделе в Азербайджане коронавирусом заразились 867 человек

В Азербайджане впервые число заразившихся коронавирусом превысил 200 человек.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы

По его словам, на данный момент 79 человек находятся в реанимации: "Из них 21 человек подключен к аппарату ИВЛ".

Р.Байрамлы отметил, что на прошлой неделе 848 человек были инфицированы: "На этой неделе этот показатель составляет 867 человек. Нужно учесть, что неделя еще не завершилась".    

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