​На что нужно обращать внимание при проблемах в позвоночнике?

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Иногда боль ощущается вдоль всего позвоночника - в области шеи, поясницы, грудной клетки, крестцовой кости. Однако часто она вознивает в области поясницы и крестцовой кости".

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом нейрохирургии Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Фарид Гаралов.

По его словам, достаточно широко распространились такие заболевания, как стеноз позвоночного канала (узкий канал позвоночника) и спондилодисплазия (смещение межпозвоночного диска).

Касательно стеноза позвоночного канала Ф.Гаралов сказал, что в спинном мозге расположен мозговой канал, размер которого соответствует организму каждого человека. Иногда, при сокращении его размера и возникает это заболевание. Его первыми признаками являются боли в пояснице. У больного могут возникнуть хронические боли, обессилены конечности, может наблюдаться оцепенение, нарушение походки и мочеиспускания.

По словам врача, многие пациенты также жалуются на смещение межпозвоночного диска: "Это заболевание может возникнуть после какой-либо травмы или же после определенного возраста. У таких больных наблюдаются сильные боли. В лежачем состоянии боли бывают значительно слабыми, а при передвижении обостряются. Проблему можно решить путем хирургического вмешательства. После операции больной возвращается к нормальному образу жизни".