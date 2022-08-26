Агентство продбезопасности выявило нарушение на 56 объектах общепита

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели мониторинг в 42 торговых предприятиях и на 52 объектах общественного питания, осуществляющих деятельность на территории страны.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели мониторинг в 42 торговых предприятиях и на 52 объектах общественного питания, осуществляющих деятельность на территории страны.

Как сообщили Report в агентстве, по итогам мониторинга выявлены недостатки на 56 объектах.

На этих объектах выявлено 47 нарушений, связанных с непрохождением медосмотра персоналом, и 32 нарушения, связанные с использованием продуктов животного происхождения без наличия ветеринарных справок.

В связи с выявленными недостатками приняты меры, руководители субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности в соответствии с требованиями законодательства.

Со списком объектов-нарушителей можно ознакомиться по ссылке.