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Агентство продбезопасности выявило нарушение на 56 объектах общепита

Агентство продбезопасности выявило нарушение на 56 объектах общепита Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели мониторинг в 42 торговых предприятиях и на 52 объектах общественного питания, осуществляющих деятельность на территории страны.
Здоровье
26 августа 2022 г. 16:43
Агентство продбезопасности выявило нарушение на 56 объектах общепита

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели мониторинг в 42 торговых предприятиях и на 52 объектах общественного питания, осуществляющих деятельность на территории страны.

Как сообщили Report в агентстве, по итогам мониторинга выявлены недостатки на 56 объектах.

На этих объектах выявлено 47 нарушений, связанных с непрохождением медосмотра персоналом, и 32 нарушения, связанные с использованием продуктов животного происхождения без наличия ветеринарных справок.

В связи с выявленными недостатками приняты меры, руководители субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности в соответствии с требованиями законодательства.

Со списком объектов-нарушителей можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Qida sahəsində fəaliyyət göstərən 56 müəssisədə nöqsanlar aşkarlanıb - SİYAHI

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