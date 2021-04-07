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Мягкая форма COVID-19 оказалась опасной для детей

Мягкая форма COVID-19 оказалась опасной для детей Большинство детей, у которых наблюдаются опасные воспалительные заболевания, связанные с COVID-19, перенесли коронавирусную инфекцию в мягкой или скрытой форме.
Здоровье
7 апреля 2021 г. 19:37
Мягкая форма COVID-19 оказалась опасной для детей

Большинство детей, у которых наблюдаются опасные воспалительные заболевания, связанные с COVID-19, перенесли коронавирусную инфекцию в мягкой или скрытой форме.

Как передает Report, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Pediatrics.

Специалисты проанализировали 1 800 случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей, диагностированных с марта 2020 года до середины января 2021 года. Большинство детей были младше 15 лет, но исследование также включало пациентов в возрасте до 20 лет.

Оказалось, что, хотя у большинства детей, переболевших COVID-19, необычное постинфекционное состояние не развивается, воспалительный синдром чаще наблюдается у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию с мягкими симптомами или вообще без них. При этом постинфекционное воспаление было мягче у тех, у кого COVID-19 был более тяжелым. По словам ученых, результаты указывают на то, что синдром представляет собой замедленную реакцию иммунной системы.

О мультисистемном воспалительном синдроме впервые стало известно в конце зимы и весной прошлого года. Некоторые случаи, особенно те, что возникают после скрытой инфекции COVID-19, могут быть ошибочно приняты за болезнь Кавасаки, характеризующуюся покраснением кожи, отеком и проблемами с сердцем.

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