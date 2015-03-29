Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Мурсал Гамидов назначен на новую должность.

М.Гамидов подтвердил агентству Report эту информацию.

По его словам, с сегодняшнего дня он приступил к выполнению обязанностей главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи министерства здравоохранения. Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал соответствующий приказ: "18 марта я должен был приступить к новым обязанностям. Однако в праздничные дни я продолжал выполнять свои функции на старом рабочем месте. В то же время, в эти дни я выполнял свои функции и на новой работе. Начиная с сегодняшнего дня я на новом рабочем месте", - сказал Гамидов.

Он также отметил, что на должность главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку назначен Рауф Нагиев.

Отметим, что Р.Нагиев долгое время трудится в сфере здравоохранения. Ранее он работал заместителем главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку. С 2011 года Р.Нагиев работал заместителем начальника в Главном управлении здравоохранения Баку.