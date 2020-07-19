Может ли коронавирус распространиться после укуса комаров?

Ученые пришли к выводу, что укусы комаров не могут стать источником заражения человека коронавирусом.

Ученые пришли к выводу, что укусы комаров не могут стать источником заражения человека коронавирусом.

Как передает Report, итоги исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи узнали, что даже в экстремальных условиях SARS-CoV-2 не может «самовоспроизводиться в комарах». Именно поэтому человек не может заразиться вирусом даже в случае, если ранее комар кусал носителя инфекции.

Стоит отметить, что это исследование подтверждает мнение ВОЗ, которая ранее заявила, что пока не было доказательств того, что новый коронавирус может передаваться через комаров.