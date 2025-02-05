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Мониторинг АПБА не выявил возбудителей птичьего гриппа в Азербайджане

Мониторинг АПБА не выявил возбудителей птичьего гриппа в Азербайджане Мониторинг Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) не выявил возбудителей птичьего гриппа в стране. 
Здоровье
5 февраля 2025 г. 11:46
Мониторинг АПБА не выявил возбудителей птичьего гриппа в Азербайджане

Мониторинг Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) не выявил возбудителей птичьего гриппа в стране.

Как сообщили Report в АПБА, мониторинг проводился с 13 по 17 января на территории республики.

В частности эксперты провели клинический осмотр диких птиц, взяли пробы крови и мазков у 64 особей.

Кроме того, были взяты образцы крови и мазков у 300 птиц в 30 промышленных птицеводческих предприятий различного масштаба, а также у 634 домашних птиц различных видов в 206 семейных хозяйствах.

В ходе исследований не выявлено возбудителей птичьего гриппа и подозрений на клинические признаки заболевания. Диагностические образцы, взятые у домашних птиц, также были исследованы на болезнь Ньюкасла, и никаких предполагаемых случаев заражения не обнаружено.

Собранные эпизоотологические данные и информация о взятых образцах внесены в электронную систему.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: Azərbaycanda quş qripinə rast gəlinməyib

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