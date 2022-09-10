Моник Ипекель: Вместе с Liv Bona Dea Hospital мы планируем предоставлять различные услуги всем женщинам и детям

Вместе с больницей Liv Bona Dea Hospital мы планируем предоставлять различные услуги всем женщинам и детям.
Об этом Report сказала турецко-азербайджанский волонтер Моник Ипекель.
По ее словам, цель - внести вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя братскими странами: "Хорошая мать воспитает детей, которые будут полезны для своей страны. Мы придаем особое значение подобным проектам в Турции. Наши конференции продолжатся, и мы постараемся как можно больше информировать людей в Азербайджане об онкологических заболеваниях".
Моник Ипекель: Вместе с Liv Bona Dea Hospital мы планируем предоставлять различные услуги всем женщинам и детямМоник Ипекель: Вместе с Liv Bona Dea Hospital мы планируем предоставлять различные услуги всем женщинам и детям Вместе с больницей Liv Bona Dea Hospital мы планируем предоставлять различные услуги всем женщинам и детям. Об этом Report сказала турецко-азербайджанский волонтер Моник Ипекель. По ее словам, цель - внести вклад в дальнейшее укрепление отношений
Здоровье
10 сентября 2022 г. 15:03
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Вместе с больницей Liv Bona Dea Hospital мы планируем предоставлять различные услуги всем женщинам и детям.
Версия на английском языке Monik Ipekel: 'Together with Liv Bona Dea Hospital, we plan to provide different services to all women and children'
Версия на азербайджанском языке Monik İpekel: "Liv Bona Dea Hospital" ilə birgə bütün qadınlara və uşaqlara fərqli xidmət göstərməyi planlaşdırırıq”