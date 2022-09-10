Моник Ипекель: Вместе с Liv Bona Dea Hospital мы планируем предоставлять различные услуги всем женщинам и детям

Моник Ипекель: Вместе с Liv Bona Dea Hospital мы планируем предоставлять различные услуги всем женщинам и детям

Вместе с больницей Liv Bona Dea Hospital мы планируем предоставлять различные услуги всем женщинам и детям. Об этом Report сказала турецко-азербайджанский волонтер Моник Ипекель. По ее словам, цель - внести вклад в дальнейшее укрепление отношений

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