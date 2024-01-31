О нас

Монголия в 2023 году стала лидером в мире по смертности от рака

Монголия в 2023 году стала лидером в мире по смертности от рака Монголия занимает первое место в мире по количеству смертей от онкологических заболеваний.
Здоровье
31 января 2024 г. 08:04
Монголия в 2023 году стала лидером в мире по смертности от рака

Монголия занимает первое место в мире по количеству смертей от онкологических заболеваний.

Как передает Report, об этом сообщил национальный онкологический центр страны в преддверии Всемирного дня борьбы с раком.

"Данные по заболеваемости и смертности в Монголии с 2004 по 2023 год показали рост онкологических заболеваний. Наша страна по итогам 2023 года стала лидером в мире по смертности от рака. Каждая пятая смерть в Монголии вызвана онкологией, в основном от рака печени и желудка. Среди 180 стран Монголия занимает первое место по заболеваемости раком печени", - привело данные ведомство.

По его информации за 2023 год онкологические болезни зарегистрировали у 7244 граждан, у 65% из них диагноз поставили на поздней стадии. От рака скончались 4556 человек. Люди старше 45 лет составили 87% от заболевших. Специалисты считают причиной распространенности у монголов рака печени пищевой рацион с преобладанием мясной и жирной пищи.

В 2022 году правительство страны ввело общенациональные медицинские осмотры для раннего выявления тяжелых заболеваний.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
24 января 2024 г. 15:37
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
В Баку пропала помещенная в приют девушка
В Баку пропала помещенная в приют девушка
24 января 2024 г. 09:45
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
24 января 2024 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi