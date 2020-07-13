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Молодые люди оказались беззащитны перед коронавирусом

Молодые люди оказались беззащитны перед коронавирусом Ученые Калифорнийского университета пришли к выводу, что молодые люди более уязвимы перед коронавирусом чем считалось ранее
Здравоохранение
13 июля 2020 г. 19:40
Молодые люди оказались беззащитны перед коронавирусом

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что молодые люди более уязвимы перед коронавирусом чем считалось ранее, сообщает Report cо ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные о 8 400 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет, и выяснили, что COVID-19 может обернуться тяжелыми симптомами у 33 процентов мужчин молодого возраста и 30 процентов женщин. При этом риск осложнений зависит также от сторонних факторов и больше всего от курения.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с большей вероятностью будут госпитализированы пациенты старше 65 лет, чем молодые, однако сейчас этот разрыв сокращается. 11-18 апреля 2020 года было зафиксировано 8,7 случая госпитализации 18-29-летних пациентов с COVID-19 на 100 тысяч человек по сравнению со 128,3 случая госпитализации людей старше 65 лет на 100 тысяч человек. 21-22 июня 2020 года числа составили 34,7 и 306,7, соответственно, что означает увеличение числа молодых людей, кому нужна госпитализация, более чем на 200 процентов.

Среди факторов, влияющих на риск, оказались сердечные заболевания, диабет, астма, аутоиммунные заболевания (подагра, волчанка, артрит), расстройства печени, ожирение и курение.

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Версия на азербайджанском языке Gənclərin koronavirusa qarşı daha həssas olduğu üzə çıxdı

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