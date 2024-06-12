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МОК направит $10 млн на борьбу с допингом с 2025 по 2028 год

МОК направит $10 млн на борьбу с допингом с 2025 по 2028 год Международный олимпийский комитет (МОК) направит 10 млн долларов для проведения допинг-тестов на время проведения следующих Олимпийских игр.
Здоровье
12 июня 2024 г. 23:59
МОК направит $10 млн на борьбу с допингом с 2025 по 2028 год

Международный олимпийский комитет (МОК) направит 10 млн долларов для проведения допинг-тестов на время проведения следующих Олимпийских игр.

Как передает Reprot со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"МОК выделил новый объем средств в размере $10 млн для дальнейшей поддержки развития Международного агентства по тестированию на время проведения следующих Олимпиад. Это период с 2025 по 2028 год", - сказал Адамс.

Отметим, что олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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