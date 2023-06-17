​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB

15:12 Модульные больницы, возведенные для лечения больных коронавирусом, будут переданы в ведение TƏBİB. Об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопрос Report. По его словам, в связи с этим разработан проект: "Модульные

Модульные больницы, возведенные для лечения больных коронавирусом, будут переданы в ведение Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопрос Report.

По его словам, в связи с этим разработан проект: "Модульные больницы, приостановившие деятельность, будут перепрофилированы и использованы в других областях".

Гурбанов напомнил, что в связи с уменьшением числа ковидных больных, для их лечения сохранена только модульная больница в поселке Мухаммедли, все остальные модульные больницы остановили деятельность.