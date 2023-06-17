О нас

​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB

​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB 15:12 Модульные больницы, возведенные для лечения больных коронавирусом, будут переданы в ведение TƏBİB. Об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопрос Report. По его словам, в связи с этим разработан проект: "Модульные
Здоровье
17 июня 2023 г. 15:31
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB

Модульные больницы, возведенные для лечения больных коронавирусом, будут переданы в ведение Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопрос Report.

По его словам, в связи с этим разработан проект: "Модульные больницы, приостановившие деятельность, будут перепрофилированы и использованы в других областях".

Гурбанов напомнил, что в связи с уменьшением числа ковидных больных, для их лечения сохранена только модульная больница в поселке Мухаммедли, все остальные модульные больницы остановили деятельность.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TƏBİB tabeliyindəki modul tipli xəstəxanaların təyinatının dəyişdirilməsi üçün layihə hazırlayır

Другие новости из категории

Исполнительный директор TƏBİB обратился к родителям детей
Исполнительный директор TƏBİB обратился к родителям детей
17 июня 2023 г. 15:51
TƏBİB: Население полностью вакцинировано от коронавируса
TƏBİB: Население полностью вакцинировано от коронавируса
17 июня 2023 г. 15:33
Председатель комитета Милли Меджлиса призвал к расширению перечня услуг в рамках ОМС
Председатель комитета Милли Меджлиса призвал к расширению перечня услуг в рамках ОМС
17 июня 2023 г. 14:59
Президент: Вызывает гордость, что сотни наших соотечественников работают в самых престижных клиниках мира
Президент: Вызывает гордость, что сотни наших соотечественников работают в самых престижных клиниках мира
17 июня 2023 г. 14:22
Глава Госагентства: Предпринимаются шаги для ликвидации нехватки врачей в регионах
Глава Госагентства: Предпринимаются шаги для ликвидации нехватки врачей в регионах
17 июня 2023 г. 13:54
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам I Симпозиума азербайджанских медиков мира
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам I Симпозиума азербайджанских медиков мира
17 июня 2023 г. 13:45
Министр: В последние годы в Азербайджане наблюдается снижение динамики заболеваемости туберкулезом
Министр: В последние годы в Азербайджане наблюдается снижение динамики заболеваемости туберкулезом
17 июня 2023 г. 13:23
Министр: События последних лет стали испытанием для медицинских работников Азербайджана
Министр: События последних лет стали испытанием для медицинских работников Азербайджана
17 июня 2023 г. 13:19
В Баку проходит первый симпозиум азербайджанских медиков мира
ФотоВ Баку проходит первый симпозиум азербайджанских медиков мира
17 июня 2023 г. 12:37
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки
16 июня 2023 г. 22:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi