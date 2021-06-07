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Moderna запросила разрешение на применение в ЕС вакцины среди подростков

Moderna запросила разрешение на применение в ЕС вакцины среди подростков Американская компания Moderna, разработавшая вакцину от коронавируса, обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) за разрешением на применение препарата среди подростков от 12 до 17 лет.
Здоровье
7 июня 2021 г. 18:17
Moderna запросила разрешение на применение в ЕС вакцины среди подростков

Американская компания Moderna, разработавшая вакцину от коронавируса, обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) за разрешением на применение препарата среди подростков от 12 до 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.

Согласно сообщению, Moderna "подала заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам на разрешение" использовать вакцину в этой возрастной группе. Такой же запрос она планирует направить в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. Решение об обращении за соответствующим разрешением, как отметили в Moderna, принято после получения данных очередного клинического исследования вакцины. Препарат показал 100%-ную эффективность против коронавируса среди принявших в нем участие 2,5 тыс. подростков.

Вакцина американской фирмы уже используется в европейских странах для вакцинации в возрастной категории старше 18 лет.

EMA одобрило ранее использование вакцины от коронавируса Comirnaty, совместно разработанной компанией Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), для подростков 12-15 лет.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech и Pfizer, препарат компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. В Венгрии, кроме того, доступны препарат китайской компании Sinopharm и российская вакцина "Спутник V".

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V" в рамках процесса его регистрации в ЕС. Однако сроки завершения экспертизы не ясны до сих пор.

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