Moderna забраковала 400 тыс. доз вакцины от COVID-19

Возникшие на заключительных стадиях производственного процесса проблемы были связаны с "фильтрацией"

Американская биотехнологическая компания Moderna была вынуждена списать около 400 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за проблем на финальных этапах производства препарата. Как передает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе по разработке и распространению вакцины.

По словам Слауи, 400 тыс. доз являлись частью более крупной партии вакцины в размере 1,4 млн доз. Возникшие на заключительных стадиях производственного процесса проблемы были связаны с "фильтрацией", пояснил иммунолог. Он также подчеркнул, что такие сбои характерны для технологических процессов подобной сложности.