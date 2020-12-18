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Moderna забраковала 400 тыс. доз вакцины от COVID-19

Moderna забраковала 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 Возникшие на заключительных стадиях производственного процесса проблемы были связаны с "фильтрацией"
Здоровье
18 декабря 2020 г. 15:27
Moderna забраковала 400 тыс. доз вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Moderna была вынуждена списать около 400 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за проблем на финальных этапах производства препарата. Как передает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе по разработке и распространению вакцины.

По словам Слауи, 400 тыс. доз являлись частью более крупной партии вакцины в размере 1,4 млн доз. Возникшие на заключительных стадиях производственного процесса проблемы были связаны с "фильтрацией", пояснил иммунолог. Он также подчеркнул, что такие сбои характерны для технологических процессов подобной сложности.

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Версия на английском языке Moderna ditches 400,000 COVID-19 vaccine doses

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