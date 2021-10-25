Moderna сообщила об успешном испытании вакцины от COVID–19 на детях

Компания Moderna сообщила об успешном испытании вакцины от коронавируса на детях от 6 до 11 лет и планирует в скором времени подать заявку на ее одобрение властями.

Компания Moderna сообщила об успешном испытании вакцины от коронавируса на детях от 6 до 11 лет и планирует в скором времени подать заявку на ее одобрение властями.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в Твиттер аккаунте компании.

"Внутренние данные, полученные в ходе второй фазы испытаний нашей вакцины от COVID–19 на детях от 6 до 11 лет, показали устойчивую иммунную реакцию на фоне благоприятных данных о ее безопасности", - отмечается в сообщении.

В испытании вакцины приняли участие 4 753 ребенка от 6 до 11 лет. Как заявили в компании, полученные на сегодня результаты удовлетворяют поставленной цели по уровню защиты организма от коронавируса после серии из двух прививок половинной дозы от той, что получают взрослые. Препарат, сообщают в компании, "в основном переносился нормально и в целом соответствует данным, полученным в ходе третьей фазы испытаний на подростках и взрослых". Основные реакции у детей на вакцину были слабо или средневыражены, наиболее часто наблюдались такие побочные эффекты как слабость, головная боль, повышенная температура и боль в месте прививки.

"Мы планируем подачу заявки в регуляторные органы по всему миру", - сообщили в компании, не уточнив сроки.