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Moderna сообщила об успешном испытании вакцины от COVID–19 на детях

Moderna сообщила об успешном испытании вакцины от COVID–19 на детях Компания Moderna сообщила об успешном испытании вакцины от коронавируса на детях от 6 до 11 лет и планирует в скором времени подать заявку на ее одобрение властями.
Здоровье
25 октября 2021 г. 20:44
Moderna сообщила об успешном испытании вакцины от COVID–19 на детях

Компания Moderna сообщила об успешном испытании вакцины от коронавируса на детях от 6 до 11 лет и планирует в скором времени подать заявку на ее одобрение властями.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в Твиттер аккаунте компании.

"Внутренние данные, полученные в ходе второй фазы испытаний нашей вакцины от COVID–19 на детях от 6 до 11 лет, показали устойчивую иммунную реакцию на фоне благоприятных данных о ее безопасности", - отмечается в сообщении.

В испытании вакцины приняли участие 4 753 ребенка от 6 до 11 лет. Как заявили в компании, полученные на сегодня результаты удовлетворяют поставленной цели по уровню защиты организма от коронавируса после серии из двух прививок половинной дозы от той, что получают взрослые. Препарат, сообщают в компании, "в основном переносился нормально и в целом соответствует данным, полученным в ходе третьей фазы испытаний на подростках и взрослых". Основные реакции у детей на вакцину были слабо или средневыражены, наиболее часто наблюдались такие побочные эффекты как слабость, головная боль, повышенная температура и боль в месте прививки.

"Мы планируем подачу заявки в регуляторные органы по всему миру", - сообщили в компании, не уточнив сроки.

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