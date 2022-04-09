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Moderna отозвала более 700 тысяч доз вакцины

Moderna отозвала более 700 тысяч доз вакцины Американская Moderna отозвала 764,9 тыс доз своей вакцины от COVID-19 после того, как в одной из ампул с препаратом было обнаружено инородное тело.
Здоровье
9 апреля 2022 г. 06:58
Moderna отозвала более 700 тысяч доз вакцины

Американская Moderna отозвала 764,9 тыс доз своей вакцины от COVID-19 после того, как в одной из ампул с препаратом было обнаружено инородное тело.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Объект был обнаружен только в одном флаконе, компания отзывает всю партию из-за «излишней осторожности». Что именно было найдено в ампуле, не сообщается. Также не уточнятся, в какой стране оказалась бракованная партия.

По данным Moderna, в партиях, которые были распределены в Норвегии, Польше, Португалии, Испании и Швеции в январе, никаких проблем с безопасностью выявлено не было. В фармкомпании полагают, что риск обнаружения инородных тел в других ампулах минимален.

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