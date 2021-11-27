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Moderna намерена создать новый вариант вакцины для штамма "омикрон"

Moderna намерена создать новый вариант вакцины для штамма "омикрон" Американская компания Moderna работает над созданием более мощной бустерной вакцины, которая сможет лучше защитить организм от новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, подобных обнаруженному недавно штамму "омикрон".
Здоровье
27 ноября 2021 г. 04:54
Moderna намерена создать новый вариант вакцины для штамма омикрон

Американская компания Moderna работает над созданием более мощной бустерной вакцины, которая сможет лучше защитить организм от новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, подобных обнаруженному недавно штамму "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией в пятницу.

"Moderna будет быстро продвигаться с разработкой специального бустерного варианта для штамма "омикрон", - говорится в сообщении. Новая вакцина получит обозначение mRNA-1273.529, последнее число в обозначении совпадает с кодировкой штамма "омикрон" - В.1.1.529.

В компании также отметили, что изучают двух кандидатов на мультивалентную бустерную вакцину, в них уже заложено "обучение" человеческого организма, как противостоять некоторым из тех мутаций SARS-CoV-2, которые есть в штамме В.1.1.529. Также Moderna намерена протестировать возможность введения повышенной дозировки уже применяемой бустерной вакцины для лучших результатов против нового штамма, данные испытаний ожидаются в ближайшие несколько недель.

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Версия на азербайджанском языке Moderna şirkəti omikron ştammı üçün yeni peyvənd yaratmaq niyyətindədir

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