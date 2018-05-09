Мобильная клиника Национального центра офтальмологии провела акцию

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В связи с 95-летием общенационального лидера Гейдара Алиева в стране впервые приступила к работе железнодорожная мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой

Как сообщили Report в центре, первую поездку клиника совершила на границу Азербайджана и Ирана. В Астаринском районе в обследовании принимают участие граждане Азербайджана и Ирана.

Железнодорожная мобильная клиника длиной 25 метров, шириной 3 метра оснащена современным офтальмологическим оборудованием и представляет собой автономный вагон (с электричеством, водой, кондиционерами).

Основная цель акций - помощь в решении проблем со здоровьем пациентов, а также проведение мониторинга глазных заболеваний для своевременного предотвращения проблем со зрением, проведение хирургических операций в случае необходимости.

Акция продлится с 8 по 12 мая.