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    Мобильная клиника Национального центра офтальмологии провела акцию

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В связи с 95-летием общенационального лидера Гейдара Алиева в стране впервые приступила к работе железнодорожная мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой

    Как сообщили Report в центре, первую поездку клиника совершила на границу Азербайджана и Ирана. В Астаринском районе в обследовании принимают участие граждане Азербайджана и Ирана.

    Железнодорожная мобильная клиника длиной 25 метров, шириной 3 метра оснащена современным офтальмологическим оборудованием и представляет собой автономный вагон (с электричеством, водой, кондиционерами).

    Основная цель акций - помощь в решении проблем со здоровьем пациентов, а также проведение мониторинга глазных заболеваний для своевременного предотвращения проблем со зрением, проведение хирургических операций в случае необходимости.

    Акция продлится с 8 по 12 мая.

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