МККК и TƏBİB провели мониторинг в трех медучреждениях в Тертере и Агдаме

Международный комитет Красного Креста (МККК) совместно с TƏBİB провел мониторинг трех медицинских учреждений в Тертере и Агдаме.

Международный комитет Красного Креста (МККК) совместно с TƏBİB провел мониторинг трех медицинских учреждений в Тертере и Агдаме.

Как сообщает Report, об представительство МККК в Азербайджане сообщило на своей странице в соцсети "Х".

"На прошлой неделе в Тертере и Агдаме состоялся мониторинг и сдача трех первичных медицинских учреждений, отобранных совместно с TƏBİB. Для оценки проделанной работы мы провели последний совместный мониторинг с представителями TƏBİB в селах Саров, Борсунлу и Агатлы",- отмечается в публикации.