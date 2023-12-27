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МККК и TƏBİB провели мониторинг в трех медучреждениях в Тертере и Агдаме

МККК и TƏBİB провели мониторинг в трех медучреждениях в Тертере и Агдаме Международный комитет Красного Креста (МККК) совместно с TƏBİB провел мониторинг трех медицинских учреждений в Тертере и Агдаме.
Здоровье
27 декабря 2023 г. 11:02
МККК и TƏBİB провели мониторинг в трех медучреждениях в Тертере и Агдаме

Международный комитет Красного Креста (МККК) совместно с TƏBİB провел мониторинг трех медицинских учреждений в Тертере и Агдаме.

Как сообщает Report, об представительство МККК в Азербайджане сообщило на своей странице в соцсети "Х".

"На прошлой неделе в Тертере и Агдаме состоялся мониторинг и сдача трех первичных медицинских учреждений, отобранных совместно с TƏBİB. Для оценки проделанной работы мы провели последний совместный мониторинг с представителями TƏBİB в селах Саров, Борсунлу и Агатлы",- отмечается в публикации.

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Версия на английском языке ФотоICRC conducts monitoring with TABIB in three healthcare facilities in Tartar and Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK TƏBİB-lə Tərtər və Ağdamda üç tibb müəssisəsində monitorinq aparıb

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