Минздрав: В Азербайджане официально не зафиксированы случаи заражения подштаммом "Эрис"

В Азербайджане официально не зафиксированы случаи заражения подштаммом коронавируса "Эрис".

В Азербайджане официально не зафиксированы случаи заражения подштаммом коронавируса "Эрис".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Васиф Алиев.

В.Алиев напомнил, что "Эрис" является новым вариантом штамма "Омикрон", и уже распространился в соседних странах: "Поскольку болезнь при заражении новым штаммом COVID-19, как и при гриппе и других респираторных инфекциях, протекает в относительно легкой форме, пациенты в большинстве случаев не обращаются в больницы и поликлиники для сдачи анализов. Они получают симптоматическое лечение на дому. Это, в свою очередь, затрудняет учет заразившихся коронавирусом".