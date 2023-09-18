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Минздрав: В Азербайджане официально не зафиксированы случаи заражения подштаммом "Эрис"

Минздрав: В Азербайджане официально не зафиксированы случаи заражения подштаммом "Эрис" В Азербайджане официально не зафиксированы случаи заражения подштаммом коронавируса "Эрис".
Здоровье
18 сентября 2023 г. 16:14
Минздрав: В Азербайджане официально не зафиксированы случаи заражения подштаммом Эрис

В Азербайджане официально не зафиксированы случаи заражения подштаммом коронавируса "Эрис".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Васиф Алиев.

В.Алиев напомнил, что "Эрис" является новым вариантом штамма "Омикрон", и уже распространился в соседних странах: "Поскольку болезнь при заражении новым штаммом COVID-19, как и при гриппе и других респираторных инфекциях, протекает в относительно легкой форме, пациенты в большинстве случаев не обращаются в больницы и поликлиники для сдачи анализов. Они получают симптоматическое лечение на дому. Это, в свою очередь, затрудняет учет заразившихся коронавирусом".

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Версия на английском языке Ministry: There is no information about spread of Eris variant of COVID-19 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Azərbaycanda COVID-19-un "Eris" variantının yayılması barədə məlumat yoxdur"

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