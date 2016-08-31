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    Минздрав прокомментировал информацию о требовании взятки

    Министерство советует жалобщику обратиться в суд

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Научно-хирургический центр им.М.А.Топчибашева прокомментировал информацию о требовании взятки старшей медсестрой кардиологического отделения медицинского учреждения у близких больного.

    В ответ на запрос Report из центра заявили, что подобный инцидент произошел 6-7 месяцев назад: "Жалобщику ответили, что никакой взятки взято не было. В случае возникновения какого-либо недовольства, они могут обратиться в соответствующие структуры, так как это их гражданское право".

    Минздрав также рекомендует жалобщику обратиться в суд.

    Отметим, что Амиль Гусейнов, ребенок которого перенес в указанном центре операцию на сердце, выступил в СМИ с заявлением о неоднократном требовании с них старшей медсестрой отделения Севиль Абышевой взятки. 

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