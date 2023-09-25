Минздрав Японии одобрил первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера

Минздрав Японии формально одобрил применение первого препарата с клинически доказанной способностью замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера.

Минздрав Японии формально одобрил применение первого препарата с клинически доказанной способностью замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Речь идет о препарате Leqembi совместной разработки японской фармкомпании Eisai и американской Biogen на основе антител. Он предназначен для уменьшения уровня отложений белков бета-амилоидов в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Проведенные исследования препарата показали, что он замедляет ухудшение памяти и мышления примерно на 27% после 18 месяцев лечения у пациентов с ранними стадиями заболевания.

Продажа и производство Leqembi было одобрено экспертной комиссией при Минздраве Японии в августе. В июле препарат был одобрен в США.

Как сообщали ранее японские СМИ, препарат может стать доступным для пациентов в Японии уже в ноябре.

Болезнь Альцгеймера - дегенеративное заболевание центральной нервной системы, отличительным признаком которого является постепенная потеря умственных способностей. Страдающий Альцгеймером человек утрачивает речевые навыки, лишается памяти и логического мышления.