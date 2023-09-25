О нас

Минздрав Японии одобрил первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера

Минздрав Японии одобрил первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера Минздрав Японии формально одобрил применение первого препарата с клинически доказанной способностью замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера.
Здоровье
25 сентября 2023 г. 11:17
Минздрав Японии одобрил первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера

Минздрав Японии формально одобрил применение первого препарата с клинически доказанной способностью замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Речь идет о препарате Leqembi совместной разработки японской фармкомпании Eisai и американской Biogen на основе антител. Он предназначен для уменьшения уровня отложений белков бета-амилоидов в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Проведенные исследования препарата показали, что он замедляет ухудшение памяти и мышления примерно на 27% после 18 месяцев лечения у пациентов с ранними стадиями заболевания.

Продажа и производство Leqembi было одобрено экспертной комиссией при Минздраве Японии в августе. В июле препарат был одобрен в США.

Как сообщали ранее японские СМИ, препарат может стать доступным для пациентов в Японии уже в ноябре.

Болезнь Альцгеймера - дегенеративное заболевание центральной нервной системы, отличительным признаком которого является постепенная потеря умственных способностей. Страдающий Альцгеймером человек утрачивает речевые навыки, лишается памяти и логического мышления.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Служба госбезопасности призвала армянских жителей Карабаха сдать оружие
Служба госбезопасности призвала армянских жителей Карабаха сдать оружие
25 сентября 2023 г. 10:26
СГБ: Задержаны исполнители теракта, в результате которого погибли 4 полицейских и 2 гражданских лица
СГБ: Задержаны исполнители теракта, в результате которого погибли 4 полицейских и 2 гражданских лица
25 сентября 2023 г. 10:19
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Члены незаконных армянских воинских формирований в Карабахе сдали около 130 тыс. боеприпасов
Члены незаконных армянских воинских формирований в Карабахе сдали около 130 тыс. боеприпасов
24 сентября 2023 г. 20:24
В Карабахе выявлено огромное количество складов оружия и боеприпасов
В Карабахе выявлено огромное количество складов оружия и боеприпасов
23 сентября 2023 г. 19:35
Президент: В регионе сложились более благоприятные возможности для мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Президент: В регионе сложились более благоприятные возможности для мирного договора между Арменией и Азербайджаном
23 сентября 2023 г. 19:30
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу
23 сентября 2023 г. 19:23
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе
Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе
23 сентября 2023 г. 13:18
Символ победы армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку
ФотоСимвол "победы" армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку
23 сентября 2023 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi