Минздрав выявил нарушения в четырех аптеках в Азербайджане

Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения проверил деятельность 37 аптек на территории Азербайджана, в четырех из них выявлены нарушения.
Об этом Report сообщили в Центре.
Одна плановая и одна внеплановая проверки проведены в аптеках на территории Баку, 23 плановых и 12 внеплановых - в регионах страны.
Нарушения выявлены в четырех аптеках, изъято 38 упаковок 9 наименований лекарственных средств.
В связи с этим составлены протоколы по статьям 215.4, 452.3, 452.4 кодекса Азербайджанской Республики Об административных правонарушениях, сообщили в Центре.