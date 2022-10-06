Минздрав: Все 12 обнаруженных в Эдилли останков относятся к молодым мужчинам

"По имеющейся у нас информации, в Эдилли убиты и захоронены десятки наших граждан. На данный момент найдены останки 25 человек. Однако поисковые работы все еще продолжаются".

"По имеющейся у нас информации, в Эдилли убиты и захоронены десятки наших граждан. На данный момент найдены останки 25 человек. Однако поисковые работы все еще продолжаются".

Как передает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, об этом представителям аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалят Гасанов.

По его словам, все 12 останков относятся к молодым мужчинам: “Все они военнослужащие. Среди найденных нет останков гражданских лиц. У всех ноги перевязаны. Генеральная прокуратура даст заключение по останку каждого из найденных. Будут разъяснены вопросы, поставленные в ходе экспертизы”.