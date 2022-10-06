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Минздрав: Все 12 обнаруженных в Эдилли останков относятся к молодым мужчинам

Минздрав: Все 12 обнаруженных в Эдилли останков относятся к молодым мужчинам "По имеющейся у нас информации, в Эдилли убиты и захоронены десятки наших граждан. На данный момент найдены останки 25 человек. Однако поисковые работы все еще продолжаются".
Здоровье
6 октября 2022 г. 11:30
Минздрав: Все 12 обнаруженных в Эдилли останков относятся к молодым мужчинам

"По имеющейся у нас информации, в Эдилли убиты и захоронены десятки наших граждан. На данный момент найдены останки 25 человек. Однако поисковые работы все еще продолжаются".

Как передает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, об этом представителям аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалят Гасанов.

По его словам, все 12 останков относятся к молодым мужчинам: “Все они военнослужащие. Среди найденных нет останков гражданских лиц. У всех ноги перевязаны. Генеральная прокуратура даст заключение по останку каждого из найденных. Будут разъяснены вопросы, поставленные в ходе экспертизы”.

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Версия на английском языке Health Ministry: 'All 12 people whose remains were found in Edilli mass grave were young men'
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: “Edillidəki kütləvi məzarlıqda qalıqları aşkarlanan 12 nəfərin hamısı cavan kişilərdir”

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