Минздрав: Врачам не разрешается в рецептах указывать торговое название лекарств

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Сейчас и в Азербайджане, как и во многих странах Европы, широко используются биологически активные добавки. Естественно, эти средства не являются лекарством".

Как сообщает Report, об этом журналиста заявил завсектором права и внутреннего контроля министерства здравоохранения Эльхан Азизов.

По его словам, производителям законом поставлено требование указывать на БАДах, что они не являются лекарственными средствами:

"Если врачи, выписывая рецепт, буду прописывать и эти добавки, в отношении них примут меры о привлечении к административной ответственности (штраф)".

Э. Азизов отметил, что в рецепте должно писаться международное запатентованное название лекарства:

"Однако в стране до сих пор в рецепте названия лекарств пишутся иначе, врачи продолжают указывать торговые названия лекарств. Этому правилу должны следовать и аптеки, т.е. не продавать лекарства по рецептам, которые не соответствуют требованиям".

Завсектором отметил, что фармацевтические компании договариваются с врачами:

"Для предотвращения таких негативных явлений врачам не разрешается в рецептах писать торговое название лекарств. Если в министерство поступит жалоба или обращение в связи с несоблюдением требований, нарушитель будет оштрафован".