Минздрав вновь обратился к населению в связи с корью

В Азербайджане продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия в связи с локальным распространением кори с конца 2023 года.

В Азербайджане продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия в связи с локальным распространением кори с конца 2023 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Минздрава Азербайджана к населению.

В ведомстве отметили, что случаи заражения, помимо малолетних, встречаются также среди детей старше 10 лет и взрослых.

"Стоит отметить, что почти все заразившиеся – это люди, которые не были привиты от кори и не болели ею ранее. Принимая во внимание важность вакцинации детей до 10 лет согласно Национальному календарю профилактических прививок, а также восприимчивых к кори групп населения в возрасте 11-40 лет, в целях профилактики и предотвращения локального распространения инфекции, осложнений и смертности от заболевания Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики закупило и организовало доставку в страну вакцинных препаратов", - говорится в обращении.

В Минздраве напомнили, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от высококонтагиозной коревой инфекции, и призвали указанные уязвимые группы пройти вакцинацию.

"Для вакцинации можно обратиться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детям и взрослым по месту жительства", - отметили в ведомстве.