Минздрав внес ясность в отзыв Турцией лекарственного препарата "Дормофол"

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана внес ясность в отзыв Турцией лекарственного препарата "Дормофол".

Как сообщили Report в министерстве, после того как один из восьми пациентов городской больницы Испарты в Турции, которым провели эндоскопию и колоноскопию, скончался от укола анестезии, Минздрав этой страны занялся разбирательством.

"Агентство по лекарственным средствам и медицинской технике Министерства здравоохранения Турции отозвало препараты интравенозной инъекции 1%-ый и 2%-ый "Доромофол", содержащий сильнодействующее вещество "профорол".

По предварительным данным, причина связана с качеством лекарственных препаратов. Доводим до сведения населения и медработников, что данные лекарственные препараты не прошли госрегистрацию в Азербайджанской Республике и не были импортированы в страну. Соотношение риск-польза лекарственных препаратов с содержанием профорола положительное и их безопасность контролируется отделом фармаконадзора Центра аналитической экспертизы Минздрава", - отмечается в информации.