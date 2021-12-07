Минздрав: Вакцинация от гриппа обычно проводится в октябре

Сезонная эпидемия гриппа разражается каждый год. Обычно пик заболеваемости гриппом приходится на период с октября по декабрь, и эпидемический сезон заканчивается или идет на спад в апреле-мае. По этой причине вакцинация против гриппа обычно проводится в о

Сезонная эпидемия гриппа разражается каждый год. Обычно пик заболеваемости гриппом приходится на период с октября по декабрь, и эпидемический сезон заканчивается или идет на спад в апреле-мае. По этой причине вакцинация против гриппа обычно проводится в октябре.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист Министерства здравоохранения Азербайджана Закир Гулиев.

Он отметил, что граждане из группы риска в случае, если они не были вакцинированы, могут привиться до февраля: "Вот уже более 60 лет, как во всем мире для иммунизации используются противогриппозные вакцины. Вакцинация защищает от более 70 процентов случаев гриппа и является лучшим способом предотвращения или минимизации тяжелых осложнений, например, от острой респираторной инфекции, затрагивающей легкие, которые могут возникнуть у лиц из группы высокого риска. В дополнение к вакцинации важно соблюдать правила гигиены рук и общие меры по охране здоровья - здоровый образ жизни, физическая активность, правильное питание и полноценный сон, а также держаться подальше от многолюдных мест и избегать контакта с больными людьми".

З.Гулиев отметил, что сезонный грипп ежегодно вызывает от 2 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к смерти порядка 250 тысяч человек: "Структура вируса гриппа (H3N2), вызывающего заболевание, легко меняется и приспосабливается к новым условиям. Это объясняет, почему человек, переболев им однажды, заражается им снова и снова.

Одной из крупнейших известных эпидемий гриппа в истории был испанский грипп ("испанка") - масштабная пандемия, продолжавшаяся с 1918 по 1920 год и унесшая в разы больше человеческих жизней, чем Первая мировая война. Самая последняя пандемия гриппа, начавшаяся в Мексике в 2009 году, была вызвана вирусом H1N1 ("свиной грипп")".

По словам специалиста, среди симптомов гриппа — внезапное повышение температуры, кашель, боль в горле, головная боль, насморк, боли в мышцах и суставах: "Вирус гриппа размножается в верхних и нижних дыхательных путях и вызывает некроз клеток. После непродолжительного инкубационного периода повышается температура, что проявляется головной болью, слабостью, снижением аппетита. Боль чаще возникает в области лба, висков, темени, в области бровей, ресниц, а порой - в пояснице. Из-за болей в суставах и мышцах больной слабеет. Температура тела поднимается выше 38 градусов и порой держится несколько дней. Грипп обычно начинается с першения в горле и насморка, появляется сухой кашель, а затем кашель с мокротой, воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), возможно изменение тембра голоса, при обследовании наблюдается сыпь на верхнем небе. Кашель сохраняется даже после понижения температуры. Помимо этого, наблюдаются боли в грудной клетке при кашле, иногда бывает даже боль в животе и жидкий стул".

З.Гулиев напомнил, что грипп передается воздушно-капельным путем - при разговоре, кашле, чихании больного: "Чтобы не заразить окружающих, больному гриппом при кашле или чихании следует в обязательно порядке прикрывать рот, по возможности – одноразовым платком, если его нет – ладонями или локтевым сгибом. Помимо этого, гигиена рук - важная мера профилактики распространения гриппа. Следует регулярно мыть руки, при отсутствии доступа к воде и мылу рекомендуется использовать антисептики для рук".