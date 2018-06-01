Минздрав: В показателе здоровья детей наблюдается положительная динамика

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане одним из приоритетных направлений здравоохранения является охрана здоровья детей, предупреждение возможных болезней".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Сообщается, что одним из таких проектов является принятие по инициативе самого президента Ильхама Алиева в 2013 году закона "Об обязательной диспансеризации детей". Закон играет важную роль в защите здоровья детей.

По информации, как логический результат работы по улучшению качества оказываемых детям медицинских услуг с 2014 года дети в стране привлекаются к обязательной диспансеризации.

В результате проведенных системных мероприятий сегодня в показателе здоровья детей наблюдается положительная динамика.

Отметим для информации, что по показателю 2017 года, детское население в стране составляет около 2 млн 600 тыс. В течение 2017 года в целом 2 млн 453 тыс. 693 ребенка прошли регистрацию в диспансере.

Из действующих в стране 4 111 медучреждений 2369 обслуживают детское население.