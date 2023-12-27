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Минздрав в очередной раз обратился к населению в связи с корью

Минздрав в очередной раз обратился к населению в связи с корью 15:11
Здоровье
27 декабря 2023 г. 15:54
Минздрав в очередной раз обратился к населению в связи с корью

Симптомы кори у детей и взрослых одинаковые, но взрослые переносят болезнь тяжелее.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, люди старше 40 лет вакцинировались от кори примерно 30-40 лет назад, либо вообще не вакцинировались.

A.Алиева напомнила, что самый эффективный способ защиты от кори - это вакцинация: "Невакцинированный человек может заразиться корью в любом возрасте. Как правило, ребенок получает две дозы вакцины - в возрасте 1 и 6 лет. Детям старше 6 лет вакцину можно вводить двумя дозами с интервалом в 4 недели”.

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