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Минздрав: В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране улучшается

Минздрав: В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране улучшается "В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. Наблюдается снижение числа заражений".
Здоровье
15 сентября 2021 г. 15:52
Минздрав: В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране улучшается
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"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. Наблюдается снижение числа заражений".

Как передает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что суточное число выздоровевших граждан превышает число новых случаев заражений: "Это говорит о том, что наблюдается положительная динамика, снижается нагрузка на больницы. Больше всего случаев заражений регистрируется в городе Баку".

"В периоды вспышки коронавирусной инфекции большинства заболеваний прививка противопоказана. После консультации с лечащим врачом можно решить когда делать прививку от коронавируса", - сказал Эйвазов.

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Версия на английском языке Tayyar Eyvazov says epidemiological situation moving in positive direction in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: "Hazırda ölkədə epidemioloji vəziyyət müsbətə doğru gedir"

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