Минздрав: В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране улучшается

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. Наблюдается снижение числа заражений".

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. Наблюдается снижение числа заражений".

Как передает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что суточное число выздоровевших граждан превышает число новых случаев заражений: "Это говорит о том, что наблюдается положительная динамика, снижается нагрузка на больницы. Больше всего случаев заражений регистрируется в городе Баку".

"В периоды вспышки коронавирусной инфекции большинства заболеваний прививка противопоказана. После консультации с лечащим врачом можно решить когда делать прививку от коронавируса", - сказал Эйвазов.