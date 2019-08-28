Минздрав: В Исмаиллы на торжестве отравились 33 человека

В Исмаиллинском районе Азербайджана на торжестве произошло массовое отравление.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, в целом в связи с отравлением в больницу обратились 33 человека.

"К 9:30 утра в больнице остались 4 человека, в том числе 2 ребенка. В ближайшее время ожидается их выписка домой. Обратившиеся в Исмаллинскую районную центральную больницу с подозрением на пищевое отравление сообщили врачам, что почувствовали себя плохо после посещения торжества, устроенного для сына жителем села Газли Мушвигом Сабали оглу Гусейновым", - сообщили в министерстве.