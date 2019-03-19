Минздрав: В Баку при аварии автобуса пострадали двое

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию в связи с пострадавшими в результате аварии маршрутного автобуса в Баку.

Как сообщили Report в министерстве, в результате аварии мужчина 30 лет с диагнозом тупая травма груди был доставлен в Городскую клиническую больницу № 3. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Пострадавшему в результате аварии 72-летнему мужчине была оказана помощь на месте.

Отметим, что 19 марта на столичном проспекте Гара Гараева, близ рынка "8-й километр", курсирующий по маршруту № 40 автобус с государственным регистрационным знаком 10-TG-826 совершил цепную аварию.