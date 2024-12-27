Минздрав: В Азербайджане выявлены случаи фальсификации ​​​​​​​дипломов пластических хирургов

Минздрав: В Азербайджане выявлены случаи фальсификации ​​​​​​​дипломов пластических хирургов

Минздрав и Генпрокуратура Азербайджана провели совместное расследование, предварительные результаты которого выявили случаи фальсификации медицинских дипломов и сертификатов практикующих в стране пластических хирургов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Минздрава.

Согласно информации, расследование было инициировано на фоне заявлений, фигурировавших в медиа, касательно деятельности пластических хирургов.

"В связи с этим возникла необходимость в комплексной проверке документов медицинских специалистов, занимающихся пластической хирургией. Соответствующим приказом министра здравоохранения Азербайджана создана Специальная инспекционная комиссия, в состав которой вошли представители Минздрава, Генпрокуратуры, МВД и Министерства науки и образования", - говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджана, до 31 января 2025 года должны лично представить в Минздрав нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их деятельности. В список документов входят диплом о базовом высшем медицинском образовании, все документы о последипломном образовании, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской деятельности, сертификаты и др.

В случае непредставления специалистом документов, это станет основанием для аннулирования его свидетельства или сертификата о допуске к практической медицинской деятельности.