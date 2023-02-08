Минздрав: В Азербайджане распространился вирус influenza

Холодная погода способствует распространению вируса. Следует учесть, что в холод люди проводят больше времени в закрытых помещениях, в контакте с другими людьми, что тоже увеличивает риск распространения заболевания. Кроме того, в холодную погоду иммунная

Холодная погода способствует распространению вирусов.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Таййар Эйвазов.

"Следует учесть, что в холод люди проводят больше времени в закрытых помещениях, в контакте с другими людьми, что тоже увеличивает риск распространения заболевания. Кроме того, в холодную погоду иммунная система человеческого организма слабеет", - отметил он.

Специалист сообщил, что в осенне-зимнем периоде вирус гриппа активизируется: “В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, распространился вирус influenza. Активны и другие вирусы. Грипп вызывает серьезные осложнения, поэтому с первого дня надо строго соблюдать защитные меры. Что касается лекарств, используемых для лечения гриппа, то для этого, в первую очередь, необходимо подтвердить диагноз. В большинстве случаев антибактериальные препараты могут быть эффективны в течение первых 2 суток. Население слишком увлекается антибиотиками при повышении температуры. Это неверно”.