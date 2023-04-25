Минздрав: В Азербайджане проводятся операции по пересадке почек, печени, костного мозга, роговицы глаза

В Азербайджане проводятся операции по пересадке почек, печени, костного мозга, роговицы глаза

В Азербайджане проводятся операции по пересадке почек, печени, костного мозга, роговицы глаза.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава Мирджалал Казыми.

По его словам, зачастую пересадка может стать единственным способом лечения: "Если на стадии развития трансплантологии возможности пересадки органов были ограниченными, то в настоящее время пересадить человеку можно сердце, легкие, поджелудочную железу, почки, печень, а также комплекс органов: сердце-легкие, печень-почку, почку-поджелудочную железу. Все это жизненно важные органы. Помимо этого, можно пересадить роговицу глаза, матку или, например, яичники".

По словам специалиста, чаще всего пересаживают почки: "Потребность в них в разы выше, чем в печени и сердце. Все потому, что выше частота заболеваемости болезнями почек, которые приводят к развитию почечной недостаточности, а она – к диализу или трансплантации органа.

Многие пациенты с хронической почечной недостаточностью и лица, которым пересадка почки не противопоказана, являются подходящими кандидатами на проведение трансплантации. Это может быть пациент, находящийся на диализном лечении, или в преемтивном (додиализном) периоде".

"Реципиент - это лицо, нуждающееся в пересадке ему органа и (или) тканей. В свою очередь донор – это лицо, которое помогает реципиенту, путем отчуждения своих органов и тканей. Данные взаимоотношения урегулированы множеством нормативно-правовых актов в данной сфере. Согласно закону, если живой донор является близким родственником реципиента, родство должно быть подтверждено соответствующими документами. В случае, когда пациент обращается c потенциальным родственным донором для проведения трансплантации органов, то проводятся соответствующие обследования на совместимость донора и реципиента. Окончательное решение о проведении органной трансплантации принимается по результатам всех обследований донора и реципиента.

Люди, страдающие почечной недостаточностью, нуждаются в диализе или пересадке почки. В некоторых случаях диализ может спасти жизнь, но аппарат не может полностью заменить все функции здорового органа. Пересадка обеспечивает большую свободу, потому что им больше не нужно приходить на диализ и соблюдать диету и ограничивать потребление жидкости. С этой точки зрения, трансплантация почки является более рациональным способом лечения.

Трансплантация органа проходит под общим наркозом и длится 3-4 часа. Успешная пересадка возвращает пациента к привычному образу жизни", - сказал Казыми.

Врач дал рекомендации пациентам в послеоперационный период: "Трансплантация органа является серьезным хирургическим вмешательством с применением специальных препаратов для предотвращения отторжения пересаженного органа и возникновения других серьезных осложнений. Отторжение обычно контролируется с помощью препаратов, которые называются иммунодепрессантами, они подавляют иммунную систему и способность организма распознавать и разрушать инородные вещества. При применении иммунодепрессантов пересаженный орган имеет больше шансов выжить.

Следует строго соблюдать указания лечащего врача по приему этих препаратов и не изменять дозировку или продолжительность лечения. В противном случае это может привести к необратимым последствиям.

Хочу отметить, что одним из главных условий профилактики хронических болезней почек является сбалансированное питание и поддержание нормальной массы тела. Необходимо питаться равномерно в течение дня, не перегружая пищеварительную систему.

Помимо этого, очень важно обратить внимание на количество соли. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым рекомендуется потреблять не более 5 граммов соли в день.

Не стоит также забывать, что активный образ жизни улучшает настроение, снимает депрессию и положительно влияет на здоровье. Регулярная физическая активность помогает нормализовать артериальное давление, улучшить микроциркуляцию крови в почках и, таким образом, снизить риск развития хронических болезней почек".