Минздрав: В Азербайджане показатель распространения ВИЧ-инфекции ниже, чем в странах региона

В Азербайджане показатель распространения ВИЧ-инфекции ниже, чем в странах региона.

В Азербайджане показатель распространения ВИЧ-инфекции ниже, чем в странах региона.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Республиканского центра борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Гюнеш Джафарова.

По ее словам, в результате целенаправленной работы, проводимой Министерством здравоохранения с группами риска, на протяжении многих лет удается сохранить распространение ВИЧ-инфекции на сдержанном уровне: "Первый случай заражения ВИЧ-инфекцией в нашей стране был выявлен в 1987 году. За последние 36 лет в Республиканском центре борьбы со СПИДом официально зарегистрированы 9167 граждан Азербайджана".

Замдиректора сообщила, что за последние 5 лет среди беременных женщин, состоящих на учете и получающих антиретровирусную терапию, не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от матери ребенку: "Каждая беременная женщина в обязательном порядке должна вставать на учет в женской консультации и проходить тестирование на выявление ВИЧ-инфекции".