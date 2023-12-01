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Минздрав: В Азербайджане показатель распространения ВИЧ-инфекции ниже, чем в странах региона

Минздрав: В Азербайджане показатель распространения ВИЧ-инфекции ниже, чем в странах региона В Азербайджане показатель распространения ВИЧ-инфекции ниже, чем в странах региона.
Здоровье
1 декабря 2023 г. 11:48
Минздрав: В Азербайджане показатель распространения ВИЧ-инфекции ниже, чем в странах региона

В Азербайджане показатель распространения ВИЧ-инфекции ниже, чем в странах региона.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Республиканского центра борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Гюнеш Джафарова.

По ее словам, в результате целенаправленной работы, проводимой Министерством здравоохранения с группами риска, на протяжении многих лет удается сохранить распространение ВИЧ-инфекции на сдержанном уровне: "Первый случай заражения ВИЧ-инфекцией в нашей стране был выявлен в 1987 году. За последние 36 лет в Республиканском центре борьбы со СПИДом официально зарегистрированы 9167 граждан Азербайджана".

Замдиректора сообщила, что за последние 5 лет среди беременных женщин, состоящих на учете и получающих антиретровирусную терапию, не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от матери ребенку: "Каждая беременная женщина в обязательном порядке должна вставать на учет в женской консультации и проходить тестирование на выявление ВИЧ-инфекции".

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Версия на английском языке Ministry: Prevalence of HIV infection in Azerbaijan is lower than in other countries in the region
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Region ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda İİV infeksiyasının yayılma göstəricisi aşağıdır"

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