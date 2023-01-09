Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано новой разновидности Омикрон-штамма

В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения штаммом коронавируса Omiсron XBB. 1.5.

В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения штаммом коронавируса Omiсron XBB. 1.5.

Как передает Report, об этом сообщил специалист-эксперт Минздрава инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, хотя при новом подвиде Омикрон-штамма болезнь протекает в более легкой форме, однако находящимся в группе риска гражданам (лица, не имеющие устойчивого иммунитета к коронавирусу или с ослабленным иммунитетом, в том числе с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилые люди) рекомендуется быть особенно внимательными, по мере возможности минимизировать тесные контакты и пройти полную вакцинацию.

T.Эйвазов отметил, что за последние три года среди населения сформировались правила поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции, включающие минимизацию контактов, ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте, соблюдение правил гигиены рук и органов дыхания, регулярное проветривание помещений, а также здоровый образ жизни и правильное питание: "Людям, входящим в группу риска, настоятельно рекомендуется вакцинироваться от гриппа. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства".