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Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано новой разновидности Омикрон-штамма

Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано новой разновидности Омикрон-штамма В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения штаммом коронавируса Omiсron XBB. 1.5.
Здоровье
9 января 2023 г. 13:16
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано новой разновидности Омикрон-штамма

В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения штаммом коронавируса Omiсron XBB. 1.5.

Как передает Report, об этом сообщил специалист-эксперт Минздрава инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, хотя при новом подвиде Омикрон-штамма болезнь протекает в более легкой форме, однако находящимся в группе риска гражданам (лица, не имеющие устойчивого иммунитета к коронавирусу или с ослабленным иммунитетом, в том числе с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилые люди) рекомендуется быть особенно внимательными, по мере возможности минимизировать тесные контакты и пройти полную вакцинацию.

T.Эйвазов отметил, что за последние три года среди населения сформировались правила поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции, включающие минимизацию контактов, ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте, соблюдение правил гигиены рук и органов дыхания, регулярное проветривание помещений, а также здоровый образ жизни и правильное питание: "Людям, входящим в группу риска, настоятельно рекомендуется вакцинироваться от гриппа. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: "Omikronun yeni ştamı Azərbaycanda aşkarlanmayıb"

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