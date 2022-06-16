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Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом оспы

Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом оспы На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом оспы.
Здоровье
16 июня 2022 г. 09:56
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом оспы

На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом оспы.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Министерстве здравоохранения.

Отметим, что оспа обезьян относится к зоонозам - болезням, которые передаются человеку от животных, прежде всего - от обезьян. Инфекция передается через зараженных животных, их кровь и выделения.

Болезнь может передаваться от человека к человеку только при длительном и тесном контакте. Основными симптомами заболевания являются гнойные высыпания, которые сначала появляются на лице, а затем на других частях тела. Пациент или те, кто с ним контактировал, не считаются заразными до тех пор, пока не проявятся клинические симптомы заболевания.

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Версия на английском языке Ministry of Health: "No cases of monkeypox have been reported in Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Azərbaycanda meymunçiçəyi virusuna yoluxma halı qeydə alınmayıb"

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