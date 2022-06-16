Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом оспы

На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом оспы.

На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом оспы.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Министерстве здравоохранения.

Отметим, что оспа обезьян относится к зоонозам - болезням, которые передаются человеку от животных, прежде всего - от обезьян. Инфекция передается через зараженных животных, их кровь и выделения.

Болезнь может передаваться от человека к человеку только при длительном и тесном контакте. Основными симптомами заболевания являются гнойные высыпания, которые сначала появляются на лице, а затем на других частях тела. Пациент или те, кто с ним контактировал, не считаются заразными до тех пор, пока не проявятся клинические симптомы заболевания.