Минздрав: В Азербайджане имеется достаточное количество вакцин

"В период пандемии бустерная доза является необходимостью".

"В период пандемии бустерная доза является необходимостью".

Как передает Report, об этом заявил специалист Министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, около одной трети лиц, вакцинировавшихся обеими дозами вакцины, привились бустерной дозой: "Таким образом, они увеличивают срок действия сертификата о вакцинации и могут избежать ограничений. Привившиеся двумя дозами вакцины становятся восприимчивыми из-за ослабленного иммунитета. Впуская этих лиц в закрытые помещения, мы создаем условия для более интенсивного распространения инфекции. Поэтому введение определенных ограничений является правильным шагом".

"Сегодня в стране не используется фраза "вакцины нет". Каждый, кому позволяет здоровье, может вакцинироваться в любое время. В период распространения омикрон-штамма бустерная доза имеет большое значение", - добавил эксперт.