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Минздрав: В Азербайджане фиксируются единичные случаи кори

Минздрав: В Азербайджане фиксируются единичные случаи кори В последние месяцы в Азербайджане регистрируются единичные случаи заболевания корью.
Здоровье
12 мая 2025 г. 12:16
Минздрав: В Азербайджане фиксируются единичные случаи кори

В последние месяцы в Азербайджане регистрируются единичные случаи заболевания корью.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения.

В центре отметили, что эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в целом остается стабильной.

"Несмотря на сезонный и ожидаемый рост некоторых респираторных заболеваний, в целом ситуация находится под контролем. В стране продолжаются профилактические мероприятия против кори, имеются достаточные запасы вакцины, а прививочная кампания осуществляется в плановом порядке", - говорится в сообщении.

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