Минздрав Азербайджана: Увеличено количество пунктов вакцинации по Pfizer

В соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы", процесс вакцинации продолжается поэтапно по всей стране

В соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы", процесс вакцинации продолжается поэтапно по всей стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Как уже сообщалось, с 7 июня граждане могут привиться от нового типа коронавирусной инфекции также вакциной Pfizer. Принимая во внимание обращения граждан, с целью сделать услуги более доступными, увеличено количество пунктов вакцинации по Pfizer. Применение данной вакцины, которое началось со вчерашнего дня в Бакинском оздоровительном центре и Центральной клинической больнице (адрес: улица Зарифы Алиевой, 5), также будет проводиться в Leyla Medical Center, Caspian International Hospital и в Клинической городской больнице № 2 им.М.Э.Эфендиева.

"К сведению граждан, обращающихся в частные клиники за вакциной: процесс вакцинации будет проводиться в соответствии с внутренними правилами данных медучреждений. Сделать прививку может любой гражданин старше 18 лет, не имеющий к этому медицинских противопоказаний", - отмечается в сообщении.

Для этого следует перейти на сайт randevu.its.gov.az и записаться в онлайн-очередь. В соответствующем разделе вначале нужно ввести серийный номер и FIN-код удостоверения личности, выбрать из предоставленного списка пункт, где будет проведена вакцинация, дату и время, ввести номер своего мобильного телефона. После завершения регистрации на указанный гражданином номер мобильного телефона будет отправлено сообщение с датой, временем и местом вакцинации.

Для получения спустя 28 дней второй дозы вакцины повторно регистрироваться нет необходимости. Это связано с тем, что во время первого применения для второй дозы создается автоматическая электронная очередь с тем же интервалом времени и пунктом вакцинации.

Отметим, что вакцина Pfizer одобрена Всемирной организацией здравоохранения.