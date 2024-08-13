Минздрав Азербайджана утвердил новую Инструкцию по иммунизации детей

В Азербайджане утверждена новая инструкция по иммунизации детей, подготовленная совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

В Азербайджане утверждена новая инструкция по иммунизации детей, подготовленная совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, инструкция по применению будет способствовать значительному расширению программы иммунизации, реализуемой в стране. В ней представлена новейшая информация о противопоказаниях к вакцинации, а также впервые указан график отложенной вакцинации.

Помимо этого, Инструкция содержит подробную информацию, необходимую для предоставления качественных услуг по иммунизации, включая хранение, транспортировку, методы введения вакцин и возможные побочные эффекты после вакцинации. В утвержденной инструкции также представлена краткая информация о вакцинах, которая не входит в Календарь профилактических прививок, применяемых в нашей стране.

Новая инструкция поможет устранить ложные представления о вакцинах, оказав положительное влияние на повышение уровня охвата иммунизацией детей, заявили в Минздраве.