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Минздрав Азербайджана утвердил новую Инструкцию по иммунизации детей

Минздрав Азербайджана утвердил новую Инструкцию по иммунизации детей В Азербайджане утверждена новая инструкция по иммунизации детей, подготовленная совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Здоровье
13 августа 2024 г. 14:20
Минздрав Азербайджана утвердил новую Инструкцию по иммунизации детей

В Азербайджане утверждена новая инструкция по иммунизации детей, подготовленная совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, инструкция по применению будет способствовать значительному расширению программы иммунизации, реализуемой в стране. В ней представлена новейшая информация о противопоказаниях к вакцинации, а также впервые указан график отложенной вакцинации.

Помимо этого, Инструкция содержит подробную информацию, необходимую для предоставления качественных услуг по иммунизации, включая хранение, транспортировку, методы введения вакцин и возможные побочные эффекты после вакцинации. В утвержденной инструкции также представлена краткая информация о вакцинах, которая не входит в Календарь профилактических прививок, применяемых в нашей стране.

Новая инструкция поможет устранить ложные представления о вакцинах, оказав положительное влияние на повышение уровня охвата иммунизацией детей, заявили в Минздраве.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi uşaqların immunizasiyası üzrə yeni təlimat təsdiqləyib

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