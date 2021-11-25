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Минздрав Турции попросил разрешить экстренное применение TURKOVAC

Минздрав Турции попросил разрешить экстренное применение TURKOVAC Министерство здравоохранения Турции обратилось в Агентство по лекарственным средствам страны на одобрение экстренного применения собственной вакцины против коронавирусной инфекции TURKOVAC.
Здоровье
25 ноября 2021 г. 12:29
Минздрав Турции попросил разрешить экстренное применение TURKOVAC

Министерство здравоохранения Турции обратилось в Агентство по лекарственным средствам страны на одобрение экстренного применения собственной вакцины против коронавирусной инфекции TURKOVAC.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Турецкая вакцина TURKOVAC была разработана Университетом Эрджиес и Институтом здравоохранения при Минздрав.

По словам министра, в настоящий момент она проходит третью стадию клинических испытаний, тестирование завершится к концу года.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi TURKOVAC-dan istifadəyə icazə verilməsini istəyib
Версия на английском языке Turkish Health Ministry applies for approval of TURKOVAC for emergency use

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