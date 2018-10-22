Минздрав: Тела погибших на иранском судне переданы по назначению

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Лица, отравившиеся на иранском сухогрузе "Назмехр", следовавшем по маршруту Актау-Баку, и доставленные в больницу, выписаны".

Об этом Report сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.

Представитель министерства отметил, что тела погибших лиц были переданы по назначению.

Напомним, что инцидент произошел в 21 миле от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря. Трое находившихся на судне граждан Ирана скончались на месте происшествия до прибытия врачей. По предварительной версии, причиной отравления стало химическое вещество, которым было обработано зерно, перевозившееся на судне.