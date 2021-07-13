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Минздрав, TƏBİB и Госагентство обратились к населению

Минздрав, TƏBİB и Госагентство обратились к населению "Анализ результатов исследований, проводимых в мире и в нашей стране, еще раз показал, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса является вакцинация. Сегодня мы обязаны вакцинацией стабильной эп
Здоровье
13 июля 2021 г. 18:32
Минздрав, TƏBİB и Госагентство обратились к населению

"Анализ результатов исследований, проводимых в мире и в нашей стране, еще раз показал, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса является вакцинация. Сегодня мы обязаны вакцинацией стабильной эпидемиологической ситуации в нашей стране. Мы еще раз призываем всех наших граждан безотлагательно пройти вакцинацию".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Нельзя забывать, что помимо вакцинации соблюдение физической дистанции, использование масок и гигиена рук являются единственным способом уберечься от болезни и вернуться к нормальной жизни в мире и в нашей стране, независимо от штамма вируса. Давайте сделаем прививку, чтобы увидеть конец пандемии и сделать здоровый шаг в будущее!", - говорится в совместном заявлении.

Отметим, что в Азербайджане выявлен "Дельта"-штамм коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi, TƏBİB və Dövlət Agentliyi əhaliyə çağırış etdi

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