Минздрав, TƏBİB и Госагентство обратились к населению

"Анализ результатов исследований, проводимых в мире и в нашей стране, еще раз показал, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса является вакцинация. Сегодня мы обязаны вакцинацией стабильной эп

"Анализ результатов исследований, проводимых в мире и в нашей стране, еще раз показал, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса является вакцинация. Сегодня мы обязаны вакцинацией стабильной эпидемиологической ситуации в нашей стране. Мы еще раз призываем всех наших граждан безотлагательно пройти вакцинацию".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Нельзя забывать, что помимо вакцинации соблюдение физической дистанции, использование масок и гигиена рук являются единственным способом уберечься от болезни и вернуться к нормальной жизни в мире и в нашей стране, независимо от штамма вируса. Давайте сделаем прививку, чтобы увидеть конец пандемии и сделать здоровый шаг в будущее!", - говорится в совместном заявлении.

Отметим, что в Азербайджане выявлен "Дельта"-штамм коронавируса.