Минздрав создал новую платформу в связи с COVID-19

Платформа предоставляет доступ к дистанционным сертифицированным и бесконтактным учебным курсам для медицинских работников различных специальностей

Центр общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджана совместно с АМУ и Азербайджанским государственным институтом усовершенствования врачей при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) создали обучающую платформу www.ecourses.az.

Как сообщили Report в министерстве, в настоящее время онлайн-платформа предлагает более 15 учебных курсов, 10 из которых напрямую связаны с профилактикой, обследованием и лечением коронавируса (COVID-19).

Платформа предоставляет доступ к дистанционным сертифицированным и бесконтактным учебным курсам для медицинских работников различных специальностей.

Онлайн-регистрация на дистанционные учебные курсы осуществляется посредством портала www.ecourses.az.